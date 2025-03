Fachtagung: Das „Bildliche“ in Recht und Religionen

Krems/Furth. Dem Thema Bild- und Symbolsprache im Recht und in Religionen widmet sich die 3. Fachtagung „Recht und Religionen“ der Donau-Uni Krems im Stift Göttweig.

Ob Roben im Gerichtssaal oder Symbole in religiösen Zeremonien: So unterschiedlich beide Sphären sind, in ihrer Bild- und Symbolsprache zeigen sich bisweilen Ähnlichkeiten. Am 28. März referieren im Benediktinerstift Göttweig Forscher aus Deutschland und Österreich jüngste Erkenntnisse der interdisziplinären Forschung zum Bildlichen in Recht und Religion.

Veranstaltet wird die 3. Internationale Fachtagung „Recht und Religionen“ vom Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen der Universität für Weiterbildung Krems sowie dem Institut für Katholische Theologie und ihre Didaktik der Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg.

Acht Fachvorträge

In acht Fachvorträgen referieren die Forscher über ihre Forschungserkenntnisse: