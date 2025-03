DLA Piper macht Florian Prischl zum neuen Counsel

Anwälte & Wettbewerbsrecht. Wirtschaftskanzlei DLA Piper erweitert das Litigation & Regulatory-Team am Standort Wien und ernennt Florian Prischl (38) zum Counsel.

Florian Prischl ist laut einer Aussendung ab sofort neuer Counsel im Wiener Büro von DLA Piper rund um die Partner Georg Krakow, Head der Litigation & Regulatory-Praxis und Marc Lager, der das Team für Kartellrecht und Außenwirtschaftsrecht leitet.

Die Laufbahn

Nach Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Wien war Mag. Florian Prischl in verschiedenen Anwaltskanzleien in Wien tätig (u.a. Cerha Hempel). Er verfüge über langjährige Erfahrung insbesondere in den Bereichen europäisches und österreichisches Wettbewerbsrecht, Kartellverfahrensrecht sowie Zusammenschlusskontrollrecht und berät nationale und internationale Mandantinnen und Mandanten vorwiegend in den Sektoren IT, Telekom, Luft- und Raumfahrt und Retail. Seit vergangenem Jahr ist Florian Prischl außerdem als Lektor an der FH Joanneum in Graz mit Fokus auf Medienrecht tätig.

„Beratung in einem sich stets wandelnden regulatorischen Umfeld“

Georg Krakow, Partner und Head der Litigation & Regulatory-Praxis bei DLA Piper Österreich: „Wir freuen uns, unser Litigation & Regulatory-Team mit Florian Prischl weiter auszubauen. Seine tiefgehende Erfahrung in wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen ist eine wertvolle Bereicherung für unsere Mandantinnen und Mandanten. Mit seiner Verstärkung unterstreichen wir unser Engagement, erstklassige Beratung in einem sich stetig wandelnden regulatorischen Umfeld zu bieten.“