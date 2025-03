Neues Handbuch über Prozessfinanzierung in Österreich

Fachverlage. Der Verlag Österreich bringt Ende April ein neues Handbuch zum Thema Prozessfinanzierung in Österreich. Es analysiert Rechtsrahmen, Vertragsgestaltung und Praxis.

Im Verlag Österreich erscheint Ende April ein neues Handbuch zum Thema Prozessfinanzierung in Österreich. Laut einer Aussendung liefert es auf rund 300 Seiten unter anderem einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich und Europa, behandelt die Vertragsgestaltung und analysiert die Offenlegungspflichten.

Spezialthemen wie die Finanzierung von Anwaltskanzleien sowie Herausforderungen in Insolvenzverfahren oder im Zusammenhang mit der neuen Verbandsklage sind laut Verlag ebenfalls Thema.

Herausgeberin und Autoren

Herausgeberin ist Alice Fremuth-Wolf, Head of Austria und der CEE-Region bei Nivalion und frühere Generalsekretärin des Vienna International Arbitral Centre (VIAC). Sie studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und hat einen LL.M. von der London School of Economics.

Die Autoren des Handbuchs sind Daniela Bartsch, Jasmin Bergler, Mario Briza, Burkhard Hess, Katharina Kitzberger, Alexander Klauser, Maximilian Albert Müller, Patrizia Netal, Bettina Nunner-Krautgasser, Nikolaus Pitkowitz, Florian Scholz-Berger und Venus Valentina Wong.