Motel One-Eigentümer schließen Pakt mit PAI, Hengeler Mueller hilft dabei

Tourismus & Anwälte. Hengeler Mueller hat die One Hotels & Resorts GmbH bei einer strategischen Partnerschaft mit PAI Partners beraten.

Die One Hotels & Resorts GmbH ist die alleinige Eigentümerin der Motel One Gruppe mit 99 Hotels in 13 Ländern. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit PAI Partners werde letztere sich mit einem Anteil von 80 Prozent am operativen Geschäft der Motel One Group beteiligen, so eine Aussendung. Die Transaktion unterliege den üblichen behördlichen Genehmigungen und werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen.

Der Gründer steuert neuen Kurs

Motel-One-Gründer Dieter Müller soll laut Medienberichten Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens bleiben. Auch das operative Top-Management, zu dem Müllers Sohn Daniel Müller und Stefan Lenze gehören, bleibt im Amt. Müller hatte bis 2024 mit Proprium bereits einen Finanzinvestor an Bord, dessen Anteile aber zurückgekauft. Damals sei auch ein Börsegang überlegt worden, so das Handelsblatt: Derzeit wohl nicht aktuell, zähle ein IPO aber möglicherweise zu den künftigen Ausstiegsszenarien von PAI.

Das Beratungsteam

Die Transaktion wurde intern bei One Hotel &Resorts GmbH von Ina Höck (Legal Counsel) begleitet. Bei Hengeler Mueller waren für Motel One aktiv (M&A/Gesellschaftsrecht): Thomas Müller, Lucina Berger (beide Federführung, Partner, Frankfurt), Christoph Roth (Senior Associate, München), Jean Friedrich Härtelt, Paul Vogel (beide Associate, Frankfurt); Regulierung: Vera Jungkind (Partner), Barbara Boytinck (Senior Associate, beide Düsseldorf); Steuerrecht: Gunther Wagner (Partner, München), Sebastian Heinrichs (Counsel, Frankfurt); Kartellrecht: Markus Röhrig (Partner), Christian Dankerl (Counsel, beide Brüssel) und Daniel Higer (Associate in Düsseldorf).