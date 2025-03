Sprints und Styria schließen Pakt für Willhaben: Die Kanzleien

Österreich/Schweden. Investor Sprints und Styria übernehmen den Adventa-Anteil an der Verkaufsplattform willhaben. Die Kanzleien Roschier, Dorda und E+H waren behilflich. (Update)

Gemeinsam mit Roschier (Schweden) als Main Counsel hat Kanzlei Dorda den Wachstumsinvestor Sprints bei seiner Partnerschaft mit der Styria Media Group beraten. Im Rahmen der Partnerschaft erwirbt das Joint Venture zwischen Sprints und Styria alle bisher vom norwegischen Adevinta-Konzern gehaltenen Anteile am Online-Portal willhaben. Styria wurde von E+H betreut.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, so eine Aussendung. Der Abschluss werde für das zweite Quartal 2025 erwartet.

Die Plattform und ihr Käufer

Willhaben ist mit mehr als 3,8 Millionen Nutzern pro Monat und mehr als 13 Millionen Inseraten in den Bereichen Immobilien, Jobs, Autos und Motoren sowie dem kostenlosen Online-Marktplatz für private Nutzer eine der beliebtesten Plattformen für Käufer und Verkäufer in Österreich.

Käufer Sprints investiert in europäische Wachstumsunternehmen. Das 2015 gegründete Portfolio umfasst u.a. die „Neobank“ Revolut, das schwedische Immobilienportal Hemnet und Chrono24 (Marktplatz für Luxusuhren aus zweiter Hand). „Sprints arbeitet mit Technologieunternehmen zusammen, die langfristige Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. willhaben verkörpert diese Philosophie“, so Henrik Persson, Managing Partner bei Sprints.

Die Beratungsteams

Das M&A Team von Dora bei der Transaktion umfasst die beiden Partner Christian Ritschka (Federführung) und Martin Brodey sowie Ulrich Weinstich (Rechtsanwalt) und Max Lesjak (Rechtsanwaltsanwärter). Heinrich Kühnert (Partner) ist federführend für die kartellrechtlichen Aspekte verantwortlich, unterstützt von Mirko Marjanovic (Rechtsanwalt).

Dabei sind auch die Partner Magdalena Brandstetter (Immobilienrecht) und Christoph Brogyanyi (Gesellschaftsrecht), die Rechtsanwälte Julia Landskron (Gesellschaftsrecht), Magdalena Nitsche (Versicherungsrecht), Katrin Repic (Regulatory), Florina Thenmayer (Arbeitsrecht) und Ida Woltran (IP/IT), sowie die Rechtsanwaltsanwärter Thomas Krappinger (IP/IT), Corina Kruesz (IP/IT), Anna Martseva (Versicherungsrecht), Julia Moser (M&A), Maxie Müllbacher (Immobilienrecht), Sophia Pux (Kartellrecht), Nicole Scharl (Gesellschaftsrecht), Julia Strass (Arbeitsrecht) und Antonia Stubbe (Finanzierung). Das Team von Roschier wird von Björn Winström und Mattias Jönsson geleitet.

