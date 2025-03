Stark verkauft erstes deutsches Solarprojekt mit Kanzlei WFW

Energie & Großinvestoren. WFW berät Stark Energy beim Verkauf eines Solarportfolios mit 127 MWp an Greencells. Es sei der erste Deal dieser Art in Deutschland.

Anwaltskanzlei Watson Farley & Williams (WFW) hat die Stark Energie GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stark Energy Limited, beim Verkauf eines Solarportfolios mit 127 MWp an Greencells GER B.V. beraten. Die Beratung umfasste laut einer Aussendung zudem den Abschluss eines Projektentwicklungsvertrags zur Umsetzung der insgesamt drei Projekte bis zum Ready-to-Build-Status durch Stark Energie. Für Stark Energie ist dies der erste Verkauf von Solarprojekten in Deutschland.

Die Kooperation stärke beide Unternehmen auf dem deutschen PV-Markt, indem sie die Erfahrung von Stark Energie in der Projektentwicklung mit der Expertise von Greencells in den Bereichen EPC (Engineering, Procurement and Construction) und O&M (Operations & Maintenance) bündle, so die beratende Kanzlei.

Die Unternehmen

Stark Energie ist ein Entwickler erneuerbarer Energien, der sich auf Solar-PV-Projekte in Deutschland spezialisiert hat und Teil der Stark Energy Group mit Sitz im Vereinigten Königreich ist. Das Unternehmen hat Projekte mit einer Leistung von über 1 GWp in Großbritannien und in Deutschland vorangetrieben, wobei sich derzeit 610 MWp in Deutschland in der Entwicklung befinden. Die Greencells Group mit Sitz in Saarbrücken ist einer der größten Dienstleister für EPC und O&M im Solarsektor in Europa. Das Unternehmen verfügt über eine installierte Leistung von über 3 GWp.

Das Beratungsteam

WFW beriet Stark Energie mit einem multidisziplinären Team aus Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt, geleitet vom Corporate Partner Wolfram Böge. Ebenfalls im Bereich Corporate berieten die Associates Marian Henkes und Daniel Schaub Hernandez sowie Counsel Daniel Erd. Zu regulatorischen Fragen beriet der Hamburger Partner Maximilian Boemke gemeinsam mit Associate Philipp Kleiner. Partner Sebastian Baum, Associate Josephina Knauf und Transaction Lawyer Stefanie Igl berieten zum Immobilienrecht, während Hamburger Partnerin Verena Scheibe und Senior Associate Manuel Rustler steuerrechtlich halfen.