Supervision & Coaching: Peter Gruber wird ÖVS-Geschäftsführer

Interessenvertretungen. Die Vereinigung für Supervision und Coaching (ÖVS) ernennt Jurist Peter Gruber zum Geschäftsführer. Seine Hauptaufgaben sind Gewerberecht und Politik.

Mit März 2025 übernimmt Peter Gruber die Geschäftsführung der Österreichischen Vereinigung für Supervision und Coaching (ÖVS) mit rund 1.300 Mitgliedern.

Bei der Besetzung der Geschäftsführung haben sich die ÖVS-Gremien bewusst für einen branchenfremden Experten entschieden, um die Organisation zukunftsfit aufzustellen, so eine Aussendung: Gruber soll dem Vorstand demnach insbesondere bei gewerberechtlichen und berufspolitischen Fragestellungen zur Seite stehen. Die ÖVS verstehe sich als Garant für professionelle Supervision, qualitätsvolles Coaching bzw. auch Organisationsentwicklung / Organisationsberatung; ihre Mitglieder müssen demnach eine zertifizierte Ausbildung vorweisen und sich alle drei Jahre überprüfen lassen.

Die Ziele

Gruber soll der ÖVS laut den Angaben dabei helfen, die Qualität von Supervision und Coaching in Österreich nachhaltig zu sichern und auf eine einheitliche und rechtssichere Praxis in Bezug auf die Gewerbeberechtigung für Supervision und Coaching zu stellen. Er werde außerdem die Serviceleistungen für die Mitglieder ausbauen. Erreichen will Gruber das unter anderem mit neuen Formaten, die die Vernetzung der Mitglieder vorantreiben sollen sowie einer höheren Sichtbarkeit der Berufsgruppe in der Öffentlichkeit, heißt es.

Die Laufbahn

Dr. Peter Gruber studierte Betriebswirtschaft an der WU Wien und schloss dort auch ein Doktoratsstudium in Wirtschaftsrecht ab. Berufliche Erfahrungen sammelte er u.a. als Universitätsassistent an der WU Wien und als ständiger Mitarbeiter der Österreichischen Juristenzeitung (Manz). Zuletzt war Gruber Geschäftsführer der Anwaltsakademie.

„In Peter haben wir einen Experten gefunden, der durch seine berufliche Erfahrung neue Sichtweisen und Perspektiven in die ÖVS einbringen wird. Ich bin davon überzeugt, mit ihm gemeinsam Beratungsformate weiter ausbauen zu können und Bewusstsein für die Bedeutung von Supervision und Coaching für die heimische Wirtschaft zu schaffen“, so ÖVS-Vorstandsvorsitzende Patrizia Tonin.