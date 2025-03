OMV und ADNOC schmieden Polyolefin-Konzern mit Cerha Hempel

Wien. OMV und ADNOC wollen Borealis und Borouge unter dem Namen Borouge Group International zusammenlegen. Österreichs Energiekonzern hat Cerha Hempel zur Seite.

Die am 3. März 2025 von OMV und ADNOC (staatseigener Energiekonzern aus Abu Dhabi) unterzeichnete Vereinbarung sieht die strategische Zusammenlegung von Borealis und Borouge unter dem Namen Borouge Group International vor – die Geburtsstunde eines neuen Weltkonzerns mit Zentrale und Sitz in Wien sowie einer regionalen Zentrale in Abu Dhabi, so eine Aussendung.

Damit verbunden ist auch der Kauf aller Anteile an der kanadischen NOVA Chemicals durch ADNOC zu einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 13,4 Mrd. US-Dollar mit nachfolgender Übertragung auf die Borouge Group International. Borouge Group International soll an der Wertpapierbörse Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notieren, eine nachfolgende Doppelnotierung an der Wiener Börse sei beabsichtigt.

Ein Jahr bis zum Vollzug

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen (etwa Zusammenschlussgenehmigungen) und anderer üblicher Bedingungen soll der Zusammenschluss von Borealis und Borouge und die Übernahme von Nova Chemicals laut den Angaben voraussichtlich im ersten Quartal 2026 vollzogen werden.

Das OMV Inhouse Legal Team unter der Leitung von Senior Vice President Katja Tautscher (Chief Legal Officer) und Vice President Andreas Aigner (Head of M&A Legal) umfasste weiters Michael Ebner und Christian Horvath (beide M&A Legal). Das Cerha Hempel Team für OMV stand unter der Leitung von Clemens Hasenauer, Managing Partner und Head of Department Corporate Transactions. Dabei waren auch Johannes Prinz (Partner; M&A und Tax), Benjamin Twardosz (Partner; Tax), Lorenz Pracht (Partner; Corporate und M&A), Harald Stingl (Partner; Corporate und M&A), Tobias Tangl (Rechtsanwalt; Corporate und M&A), Christoph Schimmer (Rechtsanwalt, Tax), Hannah Gerbl und Alexander Kainz (beide Rechtsanwaltsanwärter; Corporate und M&A).