Victoria Huf ist jetzt Anwältin für M&A und Corporate bei bpv Hügel

Wien. Victoria Huf (31) ist jetzt Rechtsanwältin bei Wirtschaftskanzlei bpv Hügel. Ihre Themen sind M&A, Gesellschaftsrecht, Private Equity und Venture Capital.

Mit der Angelobung von Huf wachse das bpv Hügel-Team aus eigenen Kreisen um eine weitere Rechtsanwältin, so eine Aussendung. Huf arbeitet im Team rund um bpv Hügel-Partnerin Elke Napokoj in den Praxisgruppen M&A, Gesellschaftsrecht, Private Equity und Venture Capital.

Victoria Huf schloss 2018 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab und absolvierte im Jahr 2019 die Gerichtspraxis im Sprengel des OLG Wien. Anschließend war sie als Rechtsanwaltsanwärterin in einer US-Kanzlei in Frankfurt sowie einer Wiener Wirtschaftskanzlei im Bereich Corporate/M&A/Private Equity tätig, bevor sie im Dezember 2023 die Rechtsanwaltsprüfung absolvierte und 2024 Teil des bpv Teams wurde.

Das Statement

Elke Napokoj, Partner im Bereich Corporate/M&A: „Wir freuen uns sehr, dass Victoria Huf unser Team nun als Rechtsanwältin verstärkt. Ihre tiefgreifenden Kenntnisse im Bereich Corporate/M&A, ihre praktische Erfahrung in komplexen Transaktionen und ihre ausgeprägte Fähigkeit, juristische Sachverhalte klar und präzise zu vermitteln, sind eine große Bereicherung für bpv Hügel. Mit ihr stärken wir unsere Position als führende Kanzlei im Bereich Corporate/M&A in Österreich.“