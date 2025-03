Bankenabgabe & Co: KPMG ruft die Banker am 18.3. zu sich

Wien. Beratungsmulti KPMG lädt Mitte März zu seinem „Steuerupdate für Banken“. Die neue Regierung hat einschlägige Pläne.

Bei Events in Wien und Linz am 18. und 19.3. geht es um die für Banken relevanten Neuerungen, so KPMG in einer Klienteninfo.

Der Inhalt

Konkret behandelt werden demnach aktuelle Themen der Umsatzsteuer, der internationale Ausblick und auch Neues aus dem nationalen Steuerrecht: Die geplante Erhöhung der Bankenabgabe für die Kreditinstitute wird bei letzterem Programmpunkt sicherlich nicht die geringste Rolle spielen, auch wenn der steuerliche Gestaltungsspielraum vermutlich gering ist. Laut den bisher bekannten Regierungsplänen sollen heuer und nächstes Jahr je 500 Mio. Euro fließen.

Die Bankbranche hat in den letzten Jahren Rekordgewinne geschrieben, aber auch einiges eingezahlt: Seit dem Jahr 2011 haben Österreichs Banken laut WKO konkret 5,2 Milliarden Euro für die Bankenabgabe an den Staat überwiesen, dazu kommen weitere 4,6 Milliarden Euro für Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds.

Die Vortragenden bei den KPMG-Veranstaltungen sind Stefan Haslinger, Partner Tax (Wien) Andreas Helnwein, Partner Tax (Wien) Peter Mayr, Director Tax (Linz) und Georg Gottholmseder, Director Tax (Linz).