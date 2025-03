Uni Krems holt Petra Gramel als neue Marketing-Chefin vom Kurier

Donau-Uni. Petra Gramel ist neue Leiterin der DLE Marketing und Marketing Services an der Universität für Weiterbildung Krems. Sie kommt von der Kurier-Mediengruppe.

Mit 1. März 2025 hat Petra Gramel die Leitung der DLE Marketing und Marketing Services der Universität für Weiterbildung Krems übernommen. Vor ihrem Wechsel zur Donau-Uni war sie Leiterin des Bereichs Marketing & Business Development bei der Mediengruppe Kurier.

Die bisherige Leiterin Gabriele Lichtenegger wechselt laut einer Aussendung in die stellvertretende Leitung und wird diese Funktion gemeinsam mit dem bisherigen stv. Leiter Alen Vitas ausüben.

Zu den neuen Arbeitsbereichen von Petra Gramel zählen neben Imagearbeit der digitale Auftritt der Uni, Unterstützung beim Studien-Marketing, Social-Media-Kommunikation sowie Marktforschung. In dieser Funktion berichtet sie an Stefan Sagl, Leiter der Abteilung für Kommunikation, Marketing und PR.

Der Werdegang

Petra Gramel war vor ihrem Wechsel zur Donau-Uni Leiterin Marketing & Business Development bei der Kurier Mediengruppe. Davor war sie Head of Marketing Division Thermomix Austria bei der Vorwerk Group, Vice President Marketing Europe bei PartyLite und Product Manager bei L’Oréal Österreich. Sie studierte an der WU Wien und hat den Universitätslehrgang „Agile Organizations & Collective Leadership“ an der Donau-Uni abgeschlossen.