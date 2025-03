Women in Law: Neue Fachgruppe für Frauen im Arbeitsrecht

Wien. Women in Law hat eine neue Fachgruppe für Frauen im Arbeitsrecht gestartet. Cornelia Birnleitner, Sophie Martinetz, Ursula Roberts und Carina Stiglbauer leiten die Gruppe.

Women in Law feierte unlängst mit rund 100 Gästen bei einem Auftaktevent in Wien die Gründung ihrer mittlerweile vierten Fachgruppe namens „Women in Employment Law“.

Die Initiative richtet sich an Frauen im Arbeitsrecht und will sich für fachlichen Austausch und Vernetzung einsetzen: „Wir wollen die Sichtbarkeit und den Einfluss von Frauen im Arbeitsrecht stärken und ihnen eine Plattform für Austausch, Vernetzung und Wissenstransfer bieten“, so Sophie Martinetz, Gründerin von Women in Law.

Workshops und Networking

Die neue Fachgruppe wird geleitet von Cornelia Birnleitner (NÖ Landesgesundheitsagentur), Sophie Martinetz (Women in Law/Future-Law), Ursula Roberts (PwC Legal) und Carina Stiglbauer (HR Consultant). Andrea Potz (CMS), Barbara Redlein (PwC) sowie Nicole Scheiblecker und Alexandra Zotter (beide ARS Akademie) sind Sponsoren der Fachgruppe.

Geplant sind laut einer Aussendung regelmäßige Workshops, Podiumsdiskussionen, Roundtables und Networking-Events zu arbeitsrechtlichen Themen. „Durch regelmäßige Veranstaltungen und eine starke Online-Community stärkt die Fachgruppe die Sichtbarkeit und den Einfluss von Frauen im Arbeitsrecht“, so Cornelia Birnleitner.

Ein besonderer Fokus liege demnach auf der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Netzwerken, Institutionen und Unternehmen: „Wissensvermittlung und interdisziplinärer Austausch sind essenziell, um gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln und voneinander zu lernen“, so Ursula Roberts. „Unser Ziel ist es, Wissen zu teilen, Synergien zu nutzen und Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern“, so Carina Stiglbauer.