Das sind die neuen Öffnungszeiten der WU-Bibliothek

Unis & Tools. Das Bibliothekszentrum im Library & Learning Center (LC) der Wirtschaftsuniversität Wien wird in Zukunft länger geöffnet sein.

Die WU Wien erweitert die Öffnungszeiten ihrer Bibliothek: An allen Samstagen sowie an den Sonntagen vor Prüfungswochen wird das Bibliothekszentrum zwei Stunden länger geöffnet sein, nämlich bis 22 Uhr. Vor den vier großen Prüfungswochen der WU wird zudem eine zweite Lernwoche mit verlängerten Öffnungszeiten eingeführt.

Die Bibliothek steht dann WU-Studierenden von 8 bis 16 Uhr exklusiv zur Verfügung, so die Uni in einer Aussendung. Lernwochen, die in vorlesungsfreie Zeiten fallen, stehen allen Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung – nun ebenfalls bis Mitternacht bzw. 22 Uhr. Darüber hinaus sind die PC-Räumlichkeiten im LC für WU-Studierende rund um die Uhr zugänglich.

Eine Million Zutritte pro Jahr

Die Bibliotheken der WU Wirtschaftsuniversität Wien sind nicht nur bei den eigenen Studierenden als Lernort außerordentlich beliebt. Jährlich werden rund eine Million Zutritte verzeichnet, darunter auch viele von Studierenden anderer Universitäten, Fachhochschülern und Schülern, heißt es. Rund 24.800 WU-Angehörige sowie 40.500 externe Personen besitzen eine Berechtigungskarte zur Nutzung der WU-Bibliotheken.

Hauptnutzer sind normalerweise WU-Angehörige, die 80 % der Zutritte ausmachen. Seitdem der große Lesesaal der Bibliothek der Universität Wien wegen Umbauarbeiten vorübergehend geschlossen ist, ist die Anzahl externer Einschreibungen an der WU allerdings stark gestiegen. „Die WU bietet mit ihrem modernen Campus und den exzellenten Bibliotheken eine ideale Lernumgebung. Die Erweiterung der Öffnungszeiten ist ein wichtiger Schritt, um dieser Nachfrage gerecht zu werden“, so WU-Rektor Rupert Sausgruber.

261 Kurse wurden 2024 angeboten

Die WU-Bibliothek biete nicht nur eine umfassende Auswahl an Literatur und Fachinformationen, sondern auch zahlreiche Kurse und Beratungsveranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz. Im Jahr 2024 wurden 261 Kurse durchgeführt, darunter Schulungen zum richtigen Zitieren, zur juristischen Recherche sowie zum wissenschaftlichen Lesen und Schreiben. Insgesamt nahmen 6.339 Personen an diesen Veranstaltungen teil.