Schiedsverfahren: Freshfields veröffentlicht Arbitration Trends Report 2025

Studie. Wirtschaftskanzlei Freshfields hat ihren jährlichen internationalen „Arbitration Trends Report“ für 2025 veröffentlicht. Die Themen reichen von KI über Ukraine-Krieg bis hin zu den neuen US-Zöllen.

Die Wirtschaftskanzlei Freshfields hat den „Arbitration Trends Report“ für das Jahr 2025 als Download veröffentlicht. Dieses Jahr behandelt der Report insgesamt 12 globale Themenbereiche:

Neue Regierungen in Mexiko und den USA,

der Krieg in der Ukraine,

die Handels- und Auslandsinvestitionspolitik Chinas,

KI in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit,

russische Streitigkeiten und Anti-Suit-Injunctions,

Schiedsverfahren als Instrument für private Kapitalstreitigkeiten,

Schlichtung von Weltraumstreitigkeiten,

Konflikte in der Sportwelt,

Privilegien in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit,

die Umstellung von EPC auf EPCM,

die Internationalisierung der Schiedsgerichtsbarkeit in Brasilien und

die Entwicklung im Nahen Osten.

Die Statements

„Wir sind über die bloße Beobachtung hinausgegangen, um umsetzbare Leitlinien für Unternehmen bereitzustellen, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Dieser Leitfaden ist eine hilfreiche Einführung, um sich in der sich ständig ändernden Konfliktlandschaft zurecht zu finden“, so Noiana Marigo, Partnerin und globale Co-Leiterin der International Arbitration Group.

„Unser Bericht befähigt Unternehmen, immer einen Schritt voraus zu sein. Indem sie Herausforderungen vorhersehen, Strategien verfeinern und ihre Geschäftstätigkeit an neue Trends anpassen, können Unternehmen selbstbewusst in einem wettbewerbsintensiven globalen Umfeld navigieren“, so Boris Kasolowsky, Partner und Global Co-Head der International Arbitration Group bei Freshfields.

Das International Arbitration Group von Freshfields umfasst laut eigenen Angaben rund 200 Anwälte an mehreren Standorten weltweit.