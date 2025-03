Stefan Linder wird Associate Director bei CBRE in Österreich

Immobilien & Dienstleister. Stefan Linder ist neuer Associate Director Advisory & Transaction Services im Office Team von CBRE in Österreich.

Linders Aufgabe bei dem Immobiliendienstleister ist die Beratung von lokalen und internationalen Großunternehmen bei der Suche nach Büroflächen, so eine Aussendung. Linders zweiter Schwerpunkt liege in der Beratung von Investoren und Entwicklern, so CBRE.

Die Laufbahn

Der gebürtige Kärntner Stefan Linder hat seine Karriere laut den Angaben vor mittlerweile rund 20 Jahren als Immobilienmakler begonnen. Es folgten mehrere Stationen bei EHL-Immobilien, RESAG Immobilienmakler und DOCUmedia.at. Neben profunder Kenntnis des österreichischen Immobilienmarktes habe Linder auch Erfahrung jenseits der Landesgrenzen, speziell im CEE-Raum.

In Warschau und Budapest

„Wir sind sehr froh mit Stefan Linder einen tief in der Immobilienbranche vernetzen Spezialisten mit langjähriger Managementerfahrung auf unterschiedlichen Ebenen als Verstärkung für unser Office Team gefunden zu haben“, so Patrick Schild, Head of Agency bei CBRE.

„Ich habe lange in Warschau und Budapest gearbeitet und freue mich, sowohl meine internationalen Kontakte als auch mein breites Know-how rund um die Immobilie bei CBRE einzubringen und Teil eines herausragenden Teams zu sein“, so Linder.

Aktuell arbeiten bei CBRE Austria rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. CBRE Austria ist Teil des amerikanischen Konzerns CBRE Group mit rund 140.000 Beschäftigten.