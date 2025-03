Pearle Österreich ernennt Marcin Szpil zum Geschäftsführer

Wien. Die italienische EssilorLuxottica-Gruppe beruft Marcin Szpil (36) zum neuen Geschäftsführer von Pearle Österreich.

Szpil folgt in dieser Position laut einer Aussendung auf Christoph Gruber, der in den vergangenen Jahren einen Modernisierungskurs eingeleitet habe und sich nun neuen beruflichen Herausforderungen zuwende. Den Transformationsprozess will Szpil gemeinsam mit seinem Team, etwa mit dem Umbau der über 130 Pearle-Filialen, fortsetzen.

Neben der Modernisierung der heimischen Filialen will Szpil die Integration von Pearle in die börsenotierte französische EssilorLuxottica-Gruppe vorantreiben, heißt es weiter. Im vergangenen Jahr wurden etwa Produkte von RayBan, Meta und Pearle+ eingeführt. Das neue Store-Konzept setze auf zeitlose Schlichtheit, Freundlichkeit, Natürlichkeit und viel Licht.

Die Laufbahn

Marcin Szpil (36) hat im Jänner 2025 die Geschäftsführung von Pearle Österreich übernommen. Szpil hat laut den Angaben belgisch-polnische Wurzeln und ist in unterschiedlichen Ländern Europas aufgewachsen. Die vergangenen sechs Jahre hat er in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam verbracht, wo er in unterschiedlichen Führungsfunktionen für die Entwicklung und Implementierung von Strategie- und Transformationsprogrammen innerhalb der EssilorLuxottica-Gruppe verantwortlich war. Unter anderem übernahm er die strategische Planung der Integration des GrandVision EMEA-Geschäfts in die Unternehmensgruppe.

Filialen als „Wohlfühlort“

„Unsere Stärke sind unsere Mitarbeitenden. Durch ihr fundiertes Wissen und ihre visionären Ideen beraten sie unsere Kunden optimal und schaffen Vertrauen. Auf dieser starken Basis bauen wir auf und werden unseren Kunden weiterhin Top-Beratung und zukunftsweisende Einkaufserlebnisse bieten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem extrem motivierten Team das Unternehmen weiterzuentwickeln, unsere Filialen zu modernisieren und Pearle zu einem absoluten Wohlfühlort für Kunden und Mitarbeitende zu machen“, so Marcin Szpil, Geschäftsführer Pearle Österreich.