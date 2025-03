Streit um Auslandskurs: Porr-COO Raschendorfer legt Funktion zurück

Baukonzerne. Porr-Vorstand Jürgen Raschendorfer legt seine Funktion zurück und übergibt seine Agenden als COO im Laufe des Monats März.

Die börsenotierte Porr AG gab heute per Aussendung bekannt, dass COO Jürgen Raschendorfer seine Funktion als Mitglied des Vorstands zurücklege und seine Agenden im Laufe des Monats März übergibt.

Eine Frage des Kurses

Grund für das Ausscheiden ist laut den Angaben die unterschiedliche Auffassung über die Internationalisierung der Porr. Über seine Nachfolge werde kurzfristig entschieden. Aufsichtsrat und Vorstand bedanken sich bei Jürgen Raschendorfer für seinen Einsatz und die Begleitung der Porr in den letzten vier Jahren und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg, heißt es.

Die Porr AG gehört mit rund 21.000 Beschäftigten und einer Produktionsleistung von rund 6,7 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2024 zu den größten österreichischen Bauunternehmen und zu den größten Playern in Zentraleuropa. Als Full-Service-Providerin biete man alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau. Geographisch liegt der Fokus laut den Angaben auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar sei Porr ebenfalls tätig.