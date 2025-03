Weltfrauentag: DLA Piper-Event im Oktogon mit Women in Law

Wien. Kanzlei DLA Piper lud anlässlich des Internationalen Frauentages gemeinsam mit Women in Law zum Networking-Lunch ins Oktogon am Schottentor.

DLA Piper lud anlässlich des Internationalen Frauentages gemeinsam mit Women in Law zum Networking-Lunch ins Oktogon im Haus am Schottentor, so eine Aussendung: Die Veranstaltung sollte als Plattform für den Austausch zwischen erfolgreichen Frauen aus verschiedenen Branchen dienen. Mit einem Frauenanteil von über 40 Prozent in der Equity-Partnerschaft im Wiener Büro setze die globale Anwaltskanzlei DLA Piper selbst ein Zeichen für Female Empowerment und sieht sich als Vorreiter in der Rechtsbranche.

Die Veranstaltung

Der Event zum Weltfrauentag stand unter dem Motto „Starke Frauen, starke Zukunft“ und thematisierte u.a. „Zukunft gestalten – Welche Visionen haben wir für die kommenden Jahre?“ sowie „Erfolg und Innovation konkret – Wie setzen wir unsere Ziele um?“, so die Veranstalterinnen.

Durch die Diskussion führten die DLA Piper Partnerinnen Maria Doralt und Sabine Fehringer sowie die Gründerin von Women in Law, Sophie Martinetz. Sie beleuchteten das für die Rechtsbranche und die Gesellschaft gleichermaßen bedeutsame Thema, zu dem auch Beiträge aus dem Publikum den Austausch bereicherten, heißt es. Kulinarische Köstlichkeiten im „Oktogon“ der Kanzlei und die Möglichkeit zum Knüpfen von Kontakten sowie dem Austausch von Best Practices und dem Setzen von Anreizen für eine gerechtere Zukunft gehörten ebenfalls dazu. Auf dem Foto: v.l.n.r. Olivia Stiedl (Vialto Partners), Sophie Martinetz (Woman in Law), Sabine Fehringer (DLA Piper) und Maria Doralt (DLA Piper).

„Wichtig für Führungspositionen“

„Der Austausch und die gegenseitige Unterstützung sind essenziell, um Frauen in Führungspositionen zu stärken. DLA Piper setzt sich aktiv für Diversität und Chancengleichheit ein. Mit unserer Leadership Alliance for Women (LAW) wollen wir die Branche weiter zum Positiven verändern“, so Maria Doralt, Partnerin bei DLA Piper. Die globale Wirtschaftsanwaltskanzlei lege großen Wert auf ein ausgewogenes Genderverhältnis in der Führungsriege: Auf der höchsten Management- bzw. Eigentümerebene, der der Equity Partner, liege der Frauenanteil im Wiener Büro inzwischen bei 40 Prozent.