Christian Florschütz und Martin Pfeffer sind „Interim Manager des Jahres“

Salzburg. Bei der „Konferenz für Interim Management“ (KIM) wurden Christian Florschütz und Martin Pfeffer zu „Interim Manager des Jahres 2025“ gekürt: Ihre Aufgaben.

Die Dachorganisation Österreichisches Interim Management (DÖIM) lud unlängst wieder zur „Konferenz für Interim Management“ (KIM) in Salzburg. Dabei wurde erneut der Award „Interim Manager des Jahres“ vergeben. In diesem Jahr wurden Christian Florschütz und Martin Pfeffer mit dem Preis ausgezeichnet.

Die Preisträger

Christian Florschütz ist Interim Manager mit rund 20 Jahren Erfahrung im Kundenservice und Handel. Seine Schwerpunkte liegen auf der Implementierung von KI, CRM und Cloud-Technologien sowie der Integration von ESG-Strategien. Er wurde für sein Projekt „Parken neu gedacht“ für ein Unternehmen im Bereich Immobiliendienstleistungen und Parkraumbewirtschaftung prämiert. Die Firma kämpfte laut einer Aussendung mit Kundenunzufriedenheit durch lange Wartezeiten bei der E-Mail-Bearbeitung und bei Telefonanrufen. Florschütz setzte demnach bei der Lösung des Problems auf Personalaufstockungen im Kundenservice, die Einführung von Salesforce CRM mit KI, die Implementierung von Cloud-Telefonie sowie das Outsourcing von Callcenter-Bereichen.

Martin Pfeffer ist seit rund 20 Jahren bei der Management Factory tätig und übernahm 2018 ein Interim-Mandat in einem Unternehmen, das Maschinen und Anlagen für Sieb- und Sortiertechnik produziert. Die Maßnahmen umfassten unter anderem den Verkauf von Tochtergesellschaften, die Neuausrichtung von Produktion und F&E mit Investitionen in Maschinen sowie die Umstellung der Energieversorgung auf Photovoltaik und Fernwärme. Laut den Angaben wurde dadurch im Zeitraum 2018 bis 2023 das operative EBIT von -1,4 Mio. auf 10,9 Mio. Euro gesteigert, die Netto-Verschuldung um 30 Mio. Euro reduziert und die Eigenkapitalquote von 27 % auf 44 % erhöht.

10-jähriges Jubiläum der Konferenz

Die Konferenz für Interim Management (KIM) feierte heuer in 10-jähriges Jubiläum. Neben Managern und Providern aus Österreich und Deutschland waren mit dem AIMP auch Interim Agenturen des deutschsprachigen Europas sowie mit dem Executive Committee der WIL Group auch internationale Vertreter aus Europa bei der KIM. „Die KIM hat sich zum Marktplatz für die Interim Management Branche entwickelt. Mit fast 300 Teilnehmern trifft sich die Branche. Diesmal waren auch internationale Vertreter aus ganz Europa in Salzburg“, so Martin L. Mayr, Vorstandsvorsitzender der DÖIM und Geschäftsführer der Gointerim.

Die von der DÖIM in Österreich ins Leben gerufene Auszeichnung „Interim Manager des Jahres“ wird jährlich im Rahmen der KIM in Salzburg verliehen. Der Preis wurde dieses Jahr zum neunten Mal vergeben.