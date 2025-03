Clifford Chance berät Investment-Plattform Derayah bei saudischem IPO

Kapitalmärkte & Dienstleister. Clifford Chance hat die Derayah Financial Company bei ihrem Börsengang beraten. Es ist der erste IPO eines Kapitalmarktinstituts am saudischen Hauptmarkt.

Die Anwaltskanzlei Clifford Chance hat die Derayah Financial Company – eine digitale Investment-Plattform – bei ihrem Börsengang mit einem Volumen von SAR1,5 Millarden (ca. US$400 Millionen) und einer impliziten Marktkapitalisierung von SAR7,5 Milliarden beraten, so eine Aussendung. Derayah sei damit das erste Kapitalmarktinstitut (CMI), das einen Börsengang im Saudischen Hauptmarkt (TASI) durchführt. Der Börsengang wurde am 10. März 2025 mit der Notierung der Aktien von Derayah an der saudischen Börse (Tadawul) abgeschlossen.

Der Börsegang

Mehr als 90% des gesamten IPO-Angebotsvolumens wurde laut den Angaben von institutionellen Anlegern gezeichnet, der Rest von saudischen Privatanlegern. Das Auftragsbuch des Börsengangs war demnach 177-fach überzeichnet. Derayah ist Technologie-Anbieter von Brokerage-, Asset- und Wealth-Management-Lösungen und biete seinem wachsenden Kundenstamm moderne Finanzdienstleistungen an.

Das beratende Clifford Chance-Team stand unter Leitung von Partner George Hacket (Capital Markets, Frankfurt). Ein ebenfalls beratendes Team von AS&H Clifford Chance stand unter der Leitung von Partner Mansoor Alhagbani (Capital Markets and Regulatory, Riyadh).