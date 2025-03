Kfz-Leasing: Neugeschäftsvolumen stieg 2024 um 5,8 Prozent

Wien. Das Neugeschäftsvolumen beim Kfz-Leasing stieg in Österreich im Jahr 2024 um 5,8 Prozent. Für die gesamte Leasing-Branche reichte es aber nur zu einem kleinen Plus.

Laut einer aktuellen Aussendung des Verbands Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL) bleibt das Kfz-Leasing mit einem Inland-Neugeschäftsvolumen von 7,37 Mrd. Euro der Wachstumsmotor der Leasingbranche und legte im Jahr 2024 um 5,8 Prozent zu.

Das Bestandsvolumen wuchs demnach auf 16,17 Mrd. Euro und lag damit um 633 Mio. Euro bzw. 4,1 Prozent über dem Vorjahreswert.

Auch die Zahl der neu abgeschlossenen Kfz-Leasingverträge im Inland stieg deutlich an: Mit 216.836 Verträgen lag sie laut den Angaben um 7,6 Prozent (15.392 Verträge) über dem Vorjahresniveau.

Das Bestandsvolumen des Fuhrparksektors stieg um 6,2 Prozent auf 2,83 Mrd. Euro. Im Berichtsjahr 2024 belief sich die Zahl der Fullservice-Leasingverträge auf 96.488 und lag damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Rückgang bei Mobilien- und Immobilien-Leasing

Während das Kfz-Leasing zulegte, verzeichnete das Inland-Neugeschäftsvolumen im Mobilien-Leasing nach zwei Jahren Wachstum einen Rückgang von 4,8 Prozent. Insgesamt umfasste der Mobilien-Bestand 137.590 Verträge, so der Verband.

Das Neugeschäftsvolumen im Immobilien-Leasing schrumpfte noch deutlicher mit einem Minus von 51,6 Prozent (-207 Mio. Euro). Die durchschnittliche Vertragssumme der im Jahr 2024 abgeschlossenen Neuverträge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent auf 7,46 Mio. Euro.

Insgesamt ein Plus von 1,3 Prozent

Trotz der Unterschiede erzielte die österreichische Leasingbranche im Jahr 2024 ein Wachstum: Das Neugeschäft stieg im vergangenen Jahr auf 9,13 Mrd. Euro – ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Bestandsvolumen erreichte demnach 27,62 Mrd. Euro, mit insgesamt 806.131 laufenden Leasingverträgen. Mit Stichtag 31.12.2024 waren insgesamt 806.131 Leasingverträge in Bestand, heißt es.

„Die gesamtwirtschaftliche Zurückhaltung bei Investitionen stellt auch für die Leasingbranche eine Herausforderung dar. Doch die Geschäftszahlen zeigen: Leasing ist und bleibt eine attraktive Finanzierungsform und ein wichtiger Motor für Investitionen“, so Magdalena Gruber, neue Generalsekretärin des VÖL.

„2025 wird ein Jahr der Anpassung und der Innovation – wir erwarten, dass nachhaltige und digitale Finanzierungsmodelle an Bedeutung gewinnen und Unternehmen weiterhin dabei unterstützen, auch in einem schwierigen Umfeld zu wachsen“, so Alexander Nekolar, Präsident des VÖL.