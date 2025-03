The Birch Group erwirbt Blue Devils Eishockeyclub mit Hogan Lovells

Deutschland. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat die US-Investmentgesellschaft The Birch Group beim Erwerb des bayrischen Eishockeyclubs Blue Devils beraten.

Unter der Leitung des Hamburger Partners Alexander Koch hat die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die US-amerikanische Investmentgesellschaft The Birch Group beim Erwerb des bayrischen Eishockeyclubs Blue Devils beraten. The Birch Group hat laut einer Aussendung sämtliche Anteile an der Blue Devils Spielbetriebs GmbH erworben.

Mit der Investition schließt die Birch Group laut Kanzlei eine Lücke, die durch die Insolvenz des Hauptsponsors entstanden war. Die Blue Devils sind ein Eishockeyclub aus Weiden in der Oberpfalz. Die Profimannschaft spielt aktuell in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga DEL2.

Das Beratungsteam

Das Team bei Hogan Lovells wurde vom Hamburger Partner Alexander Koch (Corporate/M&A) geleitet und umfasste weiters die Senior Associates Daniel Schwiete (Corporate/M&A, Hamburg) und Dennis Cukurov (Kartellrecht, München).