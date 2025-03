Stefan Lindenthal ist neuer Market Director Luxe bei L’Oréal

Österreich. Stefan Lindenthal (45) ist neuer „Market Director Luxe“ bei L’Oréal, zuständig für Konzernmarken wie Lancôme oder Armani.

Seit dem 1.1.2025 hat Stefan Lindenthal als Market Director Luxe die Führung der L’Oréal-Marken im Luxussegment für den österreichischen Markt inne, so eine Aussendung des französischen Konzerns. Er löst damit Kathrin Zlousic ab, die mit Jänner 2025 als Brand General Manager für die Marken Yves Saint Laurent, Prada & Miu Miu ins L’Oréal-DACH Headquarter nach Düsseldorf wechselte. Zum Luxus-Segment gehören mehr als 25 Luxus-Kosmetikmarken im Portfolio von L’Oréal, darunter Yves Saint Laurent, Lancôme, Armani und Kiehls.

Die Laufbahn

Lindenthal begann seine Karriere bei L’Oréal vor 15 Jahren als Product Manager in Deutschland. Danach verantwortete er im Headquarter in Paris u.a. den Bereich Travel Retail sowie die L’Oréal Luxe-Marken Biotherm und Helena Rubinstein. Nach verschiedenen Stationen in Marketing & Sales in Paris, Wien und Düsseldorf übernahm er zuletzt als Brand Director Couture Fragrances die Markenführung von Parfummarken wie Valentino, Maison Margiela oder Polo Ralph Lauren für den DACH-Raum, heißt es dazu.

„Wir freuen uns, Stefan Lindenthal mit seiner Rückkehr nach Wien im Leadership Team von L’Oréal Österreich willkommen zu heißen“, so Edzard Meenen, Country Coordinator & Market Director Consumer Products L’Oréal Österreich: „Mit seiner umfassenden Erfahrung in unserem Luxusmarkengeschäft und seiner Kenntnis des österreichischen Marktes bringt er die besten Voraussetzungen für diese neue Aufgabe mit.“