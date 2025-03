ASW Lehrgang Immobilien betrachtet Bewertung und Steuer-Optimierung

Wien. Der ASW Zertifikatslehrgang zu Immobilien behandelt ab April die steuerliche Optimierung und Weitergabe von Grundstücken.

Das Modul 4 „Immobilien – Bewertung, Steuerliche Optimierung und Weitergabe von Grundstücken“ ist laut Veranstalter ASW separat buchbar und startet am 28.4.2025. Zu den Referentinnen und Referenten gehören Anna Fichtinger, Heimo Kranewitter, Michael Petritz, Michaela Petritz-Klar, und Klaus Wiedermann. Die Lehrgangsleitung hat Stefan Gruber.

Der Inhalt

Im vierten Modul des Programms liegen die thematischen Schwerpunkte auf der steuerlichen Optimierung und Weitergabe von Grundstücken, so die ASW. Des Weiteren werden die Grundzüge der Immobilienbewertung erläutert. Ziel ist, es den Teilnehmenden die wichtigsten Bewertungsmethoden und –parameter nahezubringen, darunter Vergleichswertverfahren, Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren, Discounted-Cash-Flow-Verfahren, die Gesamtnutzungsdauer, Restnutzungsdauer, der Liegenschafts- bzw. Kapitalisierungszinssatz u.a.

Anhand von Bewertungsbeispielen werde auch die Überprüfung von Gutachten auf Plausibilität dargelegt. Der Bereich des Immobiliensteuerrechts werde um die richtige Abbildung des Zahlenwerks im Rechnungswesen erweitert. Auch die steueroptimale Rechtsformwahl, Grundzüge des Erbrechts, und weitere Themen werden betrachtet.

Zielgruppe bzw. zur Veranstaltung zugelassen sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und weitere Fachkräfte, die in der Klientenberatung in Immobilienfragen tätig sind, so die Veranstalter. Nach Absolvierung aller vier Programm-Module ist der Antritt zur dreistündigen schriftlichen Prüfung möglich, bei Erfolg winkt das Zertifikat Immobilien.