Management-Umbau bei Julius Meinl: Neue Aufgaben für Rosner und Meinl

Wien. Christoph Roser tritt als Österreich-Geschäftsführer bei Julius Meinl an. Christina Meinl wird Vice President Group Strategies & Corporate Communications.

Christina Meinl, in der fünften Generation im Familienunternehmen, fungiert seit 1.1.2025 als Vice President Group Strategies & Corporate Communications, so eine Aussendung. In dieser Funktion werde sie sich strategischen Angelegenheiten der internationalen Organisation widmen.

Während ihrer fünfjährigen Amtszeit als Geschäftsführerin von Julius Meinl Österreich habe sie das Unternehmen erfolgreich durch die Herausforderungen der Covid-19-Krise geführt, die kommerzielle Transformation vorangetrieben, ein neues Management-Team aufgebaut und die Zusammenarbeit mit Key Accounts intensiviert.

Christoph Rosner tritt Nachfolge an

Christoph Rosner, aktuell Global Marketing Director Retail & Brand, übernahm mit 1.1.2025 für Julius Meinl Austria die Rolle des Geschäftsführers. Er begann seine Karriere bei Coca-Cola, wo er diverse lokale und internationale Führungspositionen innehatte. Seit seinem Eintritt bei Julius Meinl im Jahr 2021 habe er als Global Marketing Director für den Bereich Retail und Brand und als Marketingleiter Österreich maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.

Die Statements

„Die letzten fünf Jahre habe ich mich mit großer Freude der operativen Führung unseres Kernmarktes Österreich gewidmet. Nun freue ich mich, dass ich meine Expertise im internationalen Umfeld einbringen und die internationale Expansion unseres Traditionsunternehmens stärken kann“, so Christina Meinl.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und über die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit von Christina Meinl“, so Christoph Rosner.