Alexander Mülhaupt wird neuer Geschäftsführer von Roche Austria

Wien. Alexander Mülhaupt ist neuer Geschäftsführer des Pharmaunternehmens Roche Austria. Der Deutsche folgt in dieser Funktion auf Susanne Erkens-Reck.

Alexander Mülhaupt (47) ist neuer Geschäftsführer der Roche Austria GmbH. Er ist laut einer Aussendung seit 23 Jahren für Roche international tätig und leitete zuletzt Roche Neuseeland. Davor war er Head Global Oncology Strategy, Division Manager und International Business Leader in der Schweiz, USA und Kanada.

Mülhaupt studierte Betriebswirtschaft, Marketing und Finanzen an der International School of Management in Dortmund (Deutschland), der University of Colorado in Colorado-Springs (USA) und der European Business School in London (UK). Er folgt in seiner neuen Funktion auf Susanne Erkens-Reck, die laut den Angaben nach fünf Jahren als Geschäftsführerin der Roche Austria GmbH in die Schweiz zurückkehrt.

Die Roche Austria GmbH mit Sitz in Wien Floridsdorf hat 150 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in den Bereichen Onkologie, Rheumatologie, Pneumologie, Neurologie und Ophthalmologie tätig.

Die Statements

„Das österreichische Gesundheitswesen steht in den nächsten Jahren vor großen Veränderungen. Roche war, ist und bleibt stets ein stabiler Partner im Gesundheitswesen. Ich freue mich darauf, die Verantwortung für den weiteren Erfolgskurs von Roche in Österreich zu übernehmen“, so Mülhaupt.

„Der Patient, die Patientin und der bestmögliche Zugang zu innovativen Therapien stehen täglich im Mittelpunkt unseres Handelns bei Roche. Ich freue mich, dass Roche Austria mit Alexanders Weitblick und Erfahrung einen absoluten Experten und Visionär für Österreich gewinnen konnte“, so Susanne Erkens-Reck.