Dieter Schwarz Stiftung fördert Max-Planck-Ausbau mit Kanzlei Noerr

Medizin & Forschung. Kanzlei Noerr berät die Dieter Schwarz Stiftung bei einer langfristigen Förderung der Max-Planck-Gesellschaft: Der Standort Heilbronn wird ausgebaut.

Mit einem Team unter der Leitung von Susanne Rummel und Gerald Reger hat Noerr die Dieter Schwarz Stiftung gGmbH bei der langfristigen Förderung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft e.V. beraten, so eine Aussendung.

Der edle Spender

Die Dieter Schwarz Stiftung fördere den innovativen Ansatz des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung für die Translation von grundlegenden Forschungsergebnissen in die Anwendung. Im Zuge dessen werden zwei neue Abteilungen des Instituts am Standort Heilbronn angesiedelt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung wollen demnach disziplinübergreifend biologische Systeme wie Proteine, Zellen, Organoide und Hautmodelle untersuchen und synthetisch nachahmen.

Außerdem ermögliche es die Förderung durch die Dieter Schwarz Stiftung, die Max Planck Schools als gemeinsames Graduiertenprogramm von derzeit 26 deutschen Universitäten und 35 außeruniversitären Forschungseinrichtungen langfristig weiterzuentwickeln. Zusätzlich werde die Dieter Schwarz Stiftung in Heilbronn bauliche Maßnahmen für die Institutserweiterung, die Max Planck Schools sowie ein Begegnungszentrum finanzieren.

Am Bildungscampus in Heilbronn sind bereits die Technische Universität München und die ETH Zürich ansässig; ein Innovationspark für KI befindet sich im Aufbau. Ein Noerr-Team um Gerald Reger und Susanne Rummel hat bereits zuvor die Dieter Schwarz Stiftung bei der Förderung von 41 Stiftungsprofessuren der TU München in Heilbronn und an den Standorten der TU München in München und Garching beraten.

Das Beratungsteam

