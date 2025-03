Manuela Mohr-Zydek ist neue Country Managerin bei Salesforce Österreich

Wien. Manuela Mohr-Zydek kehrt nach Stationen bei Salesforce in Irland und Deutschland nach Österreich zurück und übernimmt die heimische Niederlassung des Anbieters von CRM-Lösungen.

Manuela Mohr-Zydek ist gebürtige Steirerin und war seit 2019 bei Salesforce für den DACH-Raum tätig und entwickelte von Irland aus den Technology Hub, an dem Salesforce Vertrieb, Technologieentwicklung, Innovation und Forschung konzentriert.

2022 avancierte Manuela Mohr-Zydek zum Area Vice President – ESMB Germany & Austria. Zuletzt leitete sie laut einer Aussendung als Area Vice President die Bereiche Retail und Consumer Goods bei Salesforce Deutschland.

Vor ihrem Einstieg bei Salesforce im Jahr 2019 war Manuela Mohr-Zydek unter anderem bei Microsoft, NetSuite und A1 in Führungspositionen tätig. Sie hat an der FH Wien studiert und einen MBA von der Johannes Kepler Uni Linz.

Das Statement

„Salesforce hat mit Agentforce eine Pionierrolle im Bereich autonome Agenten und Digital Labor übernommen und damit die Voraussetzung für Produktivitätssteigerung durch nahezu unbegrenzte Arbeitskraft geschaffen. Mein Ziel ist es, vor allem dem Mittelstand in Österreich zu ermöglichen, international eine Vorreiterrolle zu übernehmen, was den Einsatz neuer Technologien wie KI betrifft“, so Manuela Mohr-Zydek.