Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro an Bildungsinitiativen

Privatstiftungen. Die Mega Bildungsstiftung fördert dieses Jahr in Österreich wieder Initiativen im Bereich Wirtschaftsbildung mit 1 Million Euro. Bewerbungen sind bis zum 5. Mai 2025 möglich.

Die Mega Bildungsstiftung startet ihre mittlerweile sechste Förderinitiative: Dieses Jahr liegen 1 Mio. Euro im Fördertopf der Stiftung, die 2019 von der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung gegründet wurde. Dieses Jahr liegt der Fokus der Förderungen auf Wirtschaftsbildung.

Die Ausschreibung richtet sich laut einer Aussendung österreichweit an schulische und außerschulische Initiativen, NGOs und Social Businesses. Es können demnach Programme zu Wirtschafts- und Finanzbildung sowie Entrepreneurship eingereicht werden. Der Fokus liegt dabei auf Initiativen, die bereits lokal oder regional erfolgreich sind, so die Bildungsstiftung.

Bewerbungsfrist endet am 5. Mai 2025

Im Rahmen der Ausschreibung vergibt die Mega Bildungsstiftung Förderungen an sechs Projekte: Drei Siegerprojekte erhalten insgesamt je 200.000 Euro Wachstumsförderung, alle sechs Finalisten je 80.000 Euro und eine Begleitung durch Coaching und Workshops in der „Mega Academy“ in Kooperation mit der WU Wien.

Der Auswahlprozess erfolgt durch eine Fachjury. Diese besteht unter anderem aus Alfred Lehner (Bildungsdirektor für das Burgenland), Mira Langhammer (Bundesschulsprecherin), Georg Hans Neuweg (Professor für Wirtschaftspädagogik, JKU Linz) und Carmen Treml (Ökonomin, Agenda Austria).

Die drei Gewinnerprojekte werden bei Live-Event im Herbst gekürt, durch ein Saalvoting sowie eine vorgelagerte öffentliche Online-Abstimmung. Einreichungen sind laut Mega Bildungsstiftung bis 5. Mai 2025 möglich.

Die Statements

„Wir sehen, dass besonders online viel gefährliches Halbwissen zu Zinsen, Kredite, Steuern vermittelt wird. Dem wollen wir als Mega Bildungsstiftung entgegenwirken, indem wir mehr hochwertige Wirtschaftsbildung in Österreich zugänglich machen“, so Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der Mega Bildungsstiftung:

Wolfgang Hofer, Stiftungsvorstand der B&C Privatstiftung: „Die Aneignung wirtschaftlicher Kompetenzen möglichst früh gemeinsam mit anderen Bildungsinhalten ist eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft. Fundierte Kenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge und unternehmerischen Handelns bilden die Basis einer erfolgreichen Wirtschaft.“

„Ob man die eigenen Finanzen überblicken kann oder sich die Gründung eines Unternehmens zutraut, darf nicht von der Geburtslotterie abhängen. Daher unterstützen wir, dass innovative und erfolgreiche Angebote im ganzen Land zugänglich werden“, so Sonja Zimmermann, Vorständin der Berndorf Privatstiftung.