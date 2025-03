Nobelpreisträger Anton Zeilinger zu Gast bei Cerha Hempel

Wien. „Spitzenleistungen – (wie) kann man sie erkennen?“ Um dieses Thema ging es bei einer Veranstaltung von Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel. Der österreichische Nobelpreisträger Anton Zeilinger referierte über das Thema .

Am 13. März 2025 veranstaltete die Anwaltskanzlei Cerha Hempel in ihrer Bel Etage in Wien ein Event der Reihe „Global Perspectives“. Geladen war dabei der österreichische Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger.

Zeilinger erhielt im Jahr 2022 den Nobelpreis für Physik für seine Arbeiten zur Quantenverschränkung. Neben dem Nobelpreis und zahlreichen internationalen Preisen ist er seit dem Jahr 2024 auch Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens am Bande für Verdienste um die Republik Österreich.

Die Details

Cerha Hempel-Partner Heinrich Foglar-Deinhardstein eröffnete die Veranstaltung mit einer Begrüßung. Im anschließenden Vortrag sprach Anton Zeilinger unter dem Titel „Spitzenleistungen – (wie) kann man sie erkennen?“ über die Voraussetzungen für Spitzenleistungen und illustrierte seine Ausführungen mit diversen Beispielen, heißt es dazu.

Er betonte in seinem Vortrag, dass in seinen Augen „Neugierde, Begeisterung und ein offenes gesellschaftliches Klima“ entscheidend sind um Spitzenleistungen zu erkennen und zu fördern. Abschließend fand in den Kanzleiräumlichkeiten noch ein Get-together statt, bei dem Interessierte sich direkt mit dem Nobelpreisträger austauschen konnten.