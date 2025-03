Taylor Wessing schließt Pakt mit Orsingher Ortu in Italien

Wirtschaftskanzleien. Taylor Wessing hat eine strategische Allianz mit der italienischen Kanzlei Orsingher Ortu (OOAA) abgeschlossen.

Diese Partnerschaft sei der nächste große Schritt in der Strategie von Taylor Wessing, mit der Abdeckung sämtlicher bedeutender Märkte eine starke Präsenz in ganz Europa abzubilden, so eine Aussendung der Wirtschaftskanzlei.

Der neue Bündnispartner

Orsingher Ortu – Avvocati Associati (OOAA) wurde 2007 gegründet und habe sich von einer IP-, Medien- und Technologie-Boutique zu einer Full-Service-Kanzlei entwickelt, die erst kürzlich um ein führendes italienisches Life-Sciences-Team erweitert wurde. Die Kanzlei verfügt über Offices in Mailand und Rom und hat rund 100 Juristinnen und Juristen.

Die getroffene Vereinbarung ermögliche es Taylor Wessing, den Anforderungen von Mandant:innen nach einem nahtlosen grenzüberschreitenden Service in Schlüsselbereichen wie Gesellschaftsrecht/M&A, Gewerblicher Rechtsschutz und Regulierung sowie Prozessführung gerecht zu werden. Italien, die viertgrößte Volkswirtschaft Europas, biete zudem zahlreiche Chancen für Mandant:innen in den Kernbereichen von Taylor Wessing: Technologie, Medien & Kommunikation, Life Sciences & Health Care, Private Wealth sowie Immobilien, Infrastruktur & Energie.

Die Statements

Raimund Cancola, CEE Managing Partner und Mitglied des Taylor Wessing Global Boards, über die Allianz: „Wir freuen uns, unsere europäische Präsenz durch diese vielversprechende Partnerschaft mit Orsingher Ortu auf Italien auszudehnen und damit unser beider Engagement, unseren Klient:innen in ganz Europa und darüber hinaus erstklassiges Service zu bieten, weiterzuverfolgen. Die Zusammenarbeit mit Orsingher Ortu ermöglicht uns, unsere jeweiligen Mandant:innen-Beziehungen und unser Know-how zu erweitern und Synergien in verschiedenen Bereichen der Rechtsberatung zu nutzen, während wir gleichzeitig starke bilaterale Beziehungen pflegen und gemeinsam danach streben, uns in unseren Kernbereichen vom Mitbewerb abzuheben“.

Matteo Orsingher, Managing Partner von Orsingher Ortu: „Wir fühlen uns geehrt, dass Taylor Wessing uns als Partner für Italien ausgewählt hat: Dies bestätigt unsere Positionierung in strategisch wichtigen Bereichen und Industrien und bietet uns neue Wachstumschancen“.