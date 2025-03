Donau Versicherung: Rechtschef Manuel Schalk bald in Geschäftsleitung

Versicherer & Management. Manuel Schalk wird Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung der Donau. Er hat den Vorsitz im Juristenkomitee des Versicherungsverbands VVO.

Die Donau Versicherung (VIG Group) verstärkt die Unternehmensführung, heißt es in einer Aussendung: Manuel Schalk übernimmt mit April die Leitung des Generalsekretariats und wird Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung. Zugleich werde ihm die Prokura verliehen.

Manuel Schalk ist Jahrgang 1974, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und war nach Abschluss der Rechtsanwaltsprüfung Partner bei Schönherr Rechtsanwälte. 2014 folgte sein Wechsel in die Versicherungswirtschaft. Seither leitet er die Rechtsabteilung von Donau und Wiener Städtische Versicherung – eine Funktion, die Schalk auch in seiner neuen Position beibehalten werde. 2024 übernahm er den Vorsitz im Juristenkomitee des Versicherungsverbandes VVO.

„Strategie der Donau vorantreiben“

„Mit Manuel Schalk gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die tiefgehendes Verständnis für juristische Fragestellungen und strategische Unternehmensentwicklung vereint. Ich freue mich, dass er mit seiner Erfahrung dazu beitragen wird, die Strategie der Donau konsequent weiterzuentwickeln und voranzutreiben“, wird Judit Havasi zitiert, Vorstandsvorsitzende der Donau Versicherung.