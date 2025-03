Johnson & Johnson ernennt Sara Leitao zur Geschäftsführerin

Wien. Sara Leitao wird neue Geschäftsführerin von Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria. Sie folgt auf Ramez Mohsen-Fawzi, der Managing Director für Zentraleuropa wird.

Sara Leitao (41) wird neue Geschäftsführerin von J&J Innovative Medicine Austria (vormals Janssen Austria) in Wien. Zudem wird sie laut einer Aussendung Teil des Mid-sized Markets Leadership Teams des Unternehmens.

Die gebürtige Portugiesin ist seit 2008 in verschiedensten Positionen für Johnson & Johnson tätig und leitet in ihrer neuen Funktion ein elfköpfiges Management Board. J&J Innovative Medicine Austria ist in den Bereichen Onkologie & Hämatologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Kardio-Pulmologie und Ophthalmologie aktiv.

Vor ihrem Wechsel nach Wien war die studierte Veterinärmedizinerin als Commercial Director in Schweden und Island Leiterin des Sales-, Marketing- und Operations-Team. Sara Leitao folgt auf Ramez Mohsen-Fawzi, der zum Managing Director für Zentraleuropa und die baltischen Staaten bei J&J Innovative Medicine aufsteigt.

Das Statement

„Ich freue mich sehr über meine neue Rolle als Managing Director. Österreich gilt international gesehen als innovationsstarker Standort und ich bin voller Tatendrang, diesen weiter voranzutreiben. Die Mischung aus Wissenschaft und Forschung, Patient Engagement und Netzwerken fördert die Zusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer Therapien und Gesundheitsleistungen – die Basis für eine produktive und florierende Volkswirtschaft. Für Österreich bedeutet das konkret, für Patienten den unmittelbaren und breiten Zugang zu medizinischen Innovationen zu schaffen und ihnen somit das Leben mit einer Erkrankung zu erleichtern bzw. idealerweise die Reintegration ins Arbeitsleben zu ermöglichen“, so Leitao.