fwp begleitet Zucchetti beim Erwerb von zadego und easybooking

Tourismus-Software. Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) hat die italienische Zucchetti-Gruppe beim Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an der zadego GmbH beraten.

Das österreichische Unternehmen zadego entwickelt und vertreibt die Hotelsoftware „easybooking“, die bei kleinen und mittelgroßen Beherbergungsbetrieben im Einsatz ist. Diese strategische Übernahme stärke Zucchettis Position im internationalen Hospitality-Sektor und erweitere das Angebot an Lösungen für die Hotelbranche, so eine Aussendung. Zucchetti will damit auch insbesondere das Wachstum in der DACH-Region vorantreiben.

Die Firma für die Software gekauft

Die Zucchetti-Gruppe hat die Hotelsoftware „easybooking“ im Rahmen einer strategischen Übernahme der zadego erworben. Easybooking habe sich als verlässliches Partner-Tool für Gastgeber:innen etabliert. Die Kombination mit Zucchettis breitem Software- und Serviceangebot schaffe eine noch umfassendere und effiziente Lösung für Hoteliers, heißt es.

Das fwp-Team für die Zucchetti-Gruppe stand unter der Leitung von Partner Paul Luiki und umfasste auch Rechtsanwältin Helene Rohrauer und Associate Julian Krallinger.