Independent-Musikplattform Duetti holt sich frisches Geld mit DLA Piper

Kunst & Streaming. Musikplattform Duetti will bei kleinen Künstlern für die Monetarisierung sorgen. Nun erhält sie eine 200 Mio. Dollar große Finanzspritze mit Kanzlei DLA Piper.

Die 200 Millionen US-Dollar setzen sich laut einer Aussendung aus einer Bankfazilität in Höhe von 150 Millionen US-Dollar und einer Nebenfazilität von 50 Millionen US-Dollar zusammen, in Summe also 200 Mio. Dollar (184,7 Mio. Euro). Das frische Geld soll laut den Angaben zur Finanzierung von Akquisitionen und für Katalog- und Marketing-Dienstleistungen von Duetti eingesetzt werden.

Die Plattform

Die Eigenbeschreibung der Plattform lautet „Cash for your catalog on your terms“. Duetti habe seit seiner Gründung 2023 mit über 700 Künstlern aus verschiedenen Genres in über 30 Ländern zusammengearbeitet. Künstler können über die Plattform die Rechte an ihrer Musik ganz oder teilweise um 10.000 bis 7 Millionen US-Dollar verkaufen, heißt es weiter.

Das Beratungsteam

Das DLA Piper-Team wurde von Robert Sherman (Co-Chair Entertainment Finance Practice) und Claire Hall (Partner Structured Finance) geleitet, beide in Los Angeles. Dabei waren auch die Partner Rachel Fertig (Washington) und Gerald Rokoff (New York), Of Counsel Greg Young (Los Angeles) und die Associates John Wei (Boston), Chaliz Taghdis und Payvand Coyle (Los Angeles).