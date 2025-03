Kanzlei Rödl & Partner expandiert nach Kanada

Nürnberg/Waterloo. Die deutsche Wirtschaftskanzlei Rödl & Partner eröffnet einen neuen Standort in Waterloo (Ontario), Kanada. Es ist die 50. Jurisdiktion.

Mit dem neuen kanadischen Büro ist die internatonale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner aktuell mit rund 6.000 Kolleginnen und Kollegen in 50 Ländern mit 116 eigenen Büros vertreten, so eine Aussendung.

Die Strategie

Rödl & Partner erweitert seit Jahren kontinuierlich die Präsenz in Nordamerika, heißt es dazu. Nun habe man Ivana Karac und ihr Team an Bord geholt, die über Erfahrung in der Beratung von Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum verfügen. Der Schwerpunkt liege auf der Betreuung internationaler Unternehmen bei ihren Investitionen und der Gründung von Tochtergesellschaften in Kanada sowie der Erbringung von laufenden Prüfungs-, Steuer- und sonstigen Beratungsleistungen.

Ivana Karac, Niederlassungsleiterin von Rödl & Partner in Kanada: „Kanada spielt bei der Internationalisierung deutscher Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. Von Waterloo aus haben wir einen idealen Zugang zum Großraum Toronto, dem größten Wirtschaftszentrum Kanadas, gleichzeitig sind auch in Waterloo direkt namhafte deutsche Unternehmen vertreten.“

Die Statements

Martin Wambach, der für den neuen Standort zuständige Geschäftsführende Partner: „Kanada ist ein wichtiger Markt für uns und gern ergreifen wir die Chance, hier aktiv zu sein.“ „Die Expansion nach Kanada ist die konsequente Fortsetzung unserer Strategie, unseren Mandanten in allen bedeutenden Investitionsstandorten erstklassige Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Es freut mich sehr, dass wir durch neue Standorte in neuen Ländern wachsen“, so Prof. Christian Rödl, Vorsitzender der Geschäftsleitung.