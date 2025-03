Neuer ÖAMTC-Direktor: Ernst Kloboucnik folgt auf Oliver Schmerold

Management. Oliver Schmerold übergibt bei der ÖAMTC-Generalversammlung im Juni seine Tätigkeit als Direktor an Ernst Kloboucnik.

Veränderungen im ÖAMTC-Management: Ernst Kloboucnik folgt Oliver Schmerold als Direktor, so eine Aussendung. Demnach wird Schmerold mit 4. Juni 2025 im Rahmen der ÖAMTC-Generalversammlung seine Tätigkeit als Direktor des Mobilitätsclubs beenden, seine Agenden übernimmt Ernst Kloboucnik.

Eine neue Ära

Oliver Schmerold blicke auf 15 Jahre an der Spitze des ÖAMTC zurück. Während seiner Zeit als Direktor wuchs die Anzahl der Mitglieder von 1,7 auf mehr als 2,5 Millionen. Unter seiner Führung habe der Wandel vom Automobil- zum Mobilitätsclub stattgefunden (wie auch die Eigenbezeichnung heute lautet).

Ernst Kloboucnik habe seit über 30 Jahren Führungspositionen beim ÖAMTC inne und wird die Funktionen von Oliver Schmerold ab Juni übernehmen. Zuletzt war er als Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland und somit für mehr als eine Million Mitglieder verantwortlich. Davor war er in leitenden Positionen in den Bereichen IT, Call Center und Telematik tätig.

Die Statements

„Oliver Schmerold übergibt den Club mit einer wirtschaftlich durchgehend positiven und stabilen Entwicklung an Ernst Kloboucnik. Ich möchte mich bei Oliver Schmerold für seinen großartigen Einsatz und seine unermüdliche Leidenschaft für den Club bedanken“, so ÖAMTC-Präsident Günter Thumser.

Ernst Kloboucnik: „Ich darf den größten Mobilitätsclub Österreichs in die Zukunft führen: Der ÖAMTC ist und bleibt aktiver Gestalter des Mobilitätswandels und gemeinsam arbeiten wir an innovativen Lösungen, um möglichst viele Menschen in ihrem mobilen Alltag zu begleiten. Diese Aufgabe nehme ich gerne an und freue mich darauf!“

Oliver Schmerold: „Ich übergebe den Club an Ernst Kloboucnik, der immer vertrauensvoll und engagiert mit mir an der Weiterentwicklung des ÖAMTC gearbeitet hat. Heute möchte ich mich vor allem bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken – gemeinsam haben wir den Mobilitätsclub als starkes Team gestaltet und in die Zukunft geführt. Darauf bin ich stolz und ich werde auf diesen bedeutenden Abschnitt meiner Karriere immer mit großer Freude zurückblicken.“