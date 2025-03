ÖAW zeichnet zweimal Forschung zu kritischer Infrastruktur aus

Wien. Die ÖAW hat die Forschungsbeiträge von Aikata Aikata und Sabtain Ahmad zur Sicherheit kritischer Infrastruktur ausgezeichnet.

Kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und Kraftwerke ist großen Bedrohungen ausgesetzt, unter anderem durch Cyberattacken. Forschung in diesem Bereich kommt vor dem Hintergrund akuter Bedrohungen daher große Bedeutung zu. Das würdigte die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mit ihren Critical Infrastructure Awards für herausragende Nachwuchsforscherinnen und -forscher.

Nun wurden Aikata Aikata von der Technischen Universität Graz und Sabtain Ahmad von der Technischen Universität Wien für ihre Beiträge zur Sicherheit und Effizienz kritischer Infrastrukturen damit ausgezeichnet. Der Award, gestiftet von der team Technology Management GesmbH, ist mit 10.000 Euro dotiert und wird von einer unabhängigen Jury vergeben. Aufgrund der hohen Qualität der Einreichungen wurde der Preis in diesem Jahr ausnahmsweise zweimal vergeben, heißt es in einer Aussendung. Der Preis richtet sich an Nachwuchsforscherinnen und -forscher im PhD- oder Doktoratsstudium in den Bereichen (Wirtschafts-)Informatik, Nachrichtentechnik, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik.

Kritische Infrastruktur: Die Forschungsprojekte

Aikata Aikata konzentriert sich bei ihrer Forshcung auf die Entwicklung neuer Verschlüsselungsmethoden, die auch in der Ära der Quantencomputer sicher sind. Sie arbeitet an homomorpher Verschlüsselung, die es ermöglicht, verschlüsselte Daten zu verarbeiten, ohne sie entschlüsseln zu müssen. Aikata promoviert derzeit an der TU Graz und entwickelt effiziente kryptographische Beschleuniger für quantensichere Kommunikation.

Sabtain Ahmad entwickelt energieeffiziente Edge-Intelligence-Frameworks für die Umweltüberwachung. Diese Technologie ermögliche eine verteilte und energieeffiziente Echtzeit-Entscheidungsfindung, indem Sensordaten direkt vor Ort verarbeitet werden. Dadurch wird Energie gespart, die Netzwerkauslastung reduziert, der Datenschutz verbessert und die Verfügbarkeit des Systems erhöht. Ahmad ist Doktorand an der TU Wien und spezialisiert auf Edge AI und verteiltes maschinelles Lernen.

Nach Ansicht von Norbert Baumgartner, Geschäftsführer von team Technology Management, würden die prämierten Forschungsbeiträge wegweisend in ihren Bereichen sein und tragen zur Sicherheit und Verfügbarkeit kritischer Infrastrukturen beitragen.