So schützt ein Internes Kontrollsystem (IKS) die Firma: BMD-Seminar im April

Allzeit bereit. Ein Internes Kontrollsystem (IKS) schlägt – wenn richtig umgesetzt – bei Problemen im Unternehmen Alarm. Die BMD Akademie widmet dem Thema ein Seminar am 9.4.2025.

Beinahe schon tagtäglich lässt sich den Medien entnehmen, dass es in Unternehmen zu Unregelmäßigkeiten bzw. zu Unterschlagungen kommt, so eine Aussendung der BMD Akademie. Fachlich und softwaretechnisch richtig umgesetzt, können Kontrollen per IKS wirksam schützen, heißt es dazu.

Richtig jagen mit Benford und mehr

Bei dem Seminar am 9. April 2025 geht es um zunächst um die gesetzlichen Verpflichtungen und Grundlagen, die die Basis für unternehmerische Wachsamkeit und ein Internes Kontrollsystem bilden. Weiters werden IKS und die Anforderungen daran erläutert, Risikomanagement als Schutz für ein Unternehmen betrachtet und Beispiele aus der täglichen Praxis analysiert.

Dazu wird der BMD JET-Test vorgestellt, der Auffälligkeiten in der Buchhaltung anzeigt. Auch wie man erfundene Firmen oder Scheinfirmen erkennt oder das für Rechnungswesen-Forensiker so wertvolle Benfordsche Gesetz anwendet u.v.m. sind Thema der Veranstaltung. Zielgruppe sind Unternehmer, (Steuer)berater und RWS Verantwortliche, die Trainer sind BMD Akademie-Leiter Roland Beranek und Paul Grünberger.