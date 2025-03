Dominik Szerencsics ist jetzt Anwalt bei Kanzlei E+H

Wien. Dominik Szerencsics ist neuer Rechtsanwalt und ständiger Substitut im Konfliktlösung-Team von Kanzlei E+H.

Szerencsics verstärke die Praxisgruppe mit seiner Expertise in den Bereichen Litigation, Restrukturierung, Insolvenz & Distressed Investments sowie Asset Recovery & Global Enforcement, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Mag. Dominik Szerencsics absolvierte sein Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und verbrachte ein Auslandssemester an der Stockholms universitet. Er war danach bei österreichischen Wirtschaftskanzleien tätig, zuletzt als Associate.

Die Statements

Dominik Szerencsics über seine neue Position bei E+H: „Ich freue mich sehr, das Team von E+H nun als selbständiger Rechtsanwalt zu unterstützen und meine Expertise in der Konfliktlösung weiter auszubauen. Besonders schätze ich die Möglichkeit, in einem dynamischen und hochspezialisierten Umfeld an komplexen rechtlichen Streitigkeiten zusammenzuarbeiten.“

Jana Eichmeyer, Managing Partnerin und Leiterin der Praxisgruppe Konfliktlösung: „Mit Dominik Szerencsics gewinnen wir einen engagierten und äußerst kompetenten Rechtsanwalt für unser Team. Seine fundierte Erfahrung in der Prozessführung wird eine wertvolle Bereicherung für unsere Mandant:innen und unsere Praxisgruppe sein.“