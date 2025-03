Pawlik Group gründet Tochter für den medizinischen Bereich

Hamburg. Die Pawlik Group nimmt mit ihrer Neugründung Pawlik Medical Kliniken ins Visier: Man will bei Transformationsprozessen, Personalrekrutierung und Management beraten.

Die Pawlik Group hat laut einer Aussendung Pawlik Medical gegründet, eine Beratungsgesellschaft für den klinischen Markt. Diese berate die Führungskräfte von Kliniken bei Transformationsprozessen, Personalrekrutierung und Führungskräfteentwicklung.

Die fachliche Leitung von Pawlik Medical übernehmen demnach Prof. Dr. Sebastian Debus (Direktor der Klinik für Gefäßmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf), Prof. Dr. Stephan M. Freys (Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Diako Krankenhaus Bremen), Gunhild Weyler (Johnson & Johnson MedTech) und Prof. Dr. Henrik Meyer-Hoeven (Professor für Organisation und Personal an der Hamburg School of Business Administration).

Die Statements

„Angesichts der politischen, personellen und finanziellen Herausforderungen im Gesundheitswesen ist die Gründung von Pawlik Medical ein konsequenter Schritt“, so Sebastian Debus: „Unser ganzheitlicher Ansatz entfaltet das volle Potenzial – für nachhaltige Verbesserungen in der medizinischen Versorgung.“

„Unsere Mission ist es, Führungspersönlichkeiten gezielt auf die anspruchsvollen Aufgaben im Klinikmanagement vorzubereiten. Die rein fachliche Expertise reicht heute nicht mehr aus – wir fördern gezielt die notwendigen Softskills für Führung, Kommunikation und Selbstmanagement“, so Stephan M. Freys.

„Mit Pawlik Medical reagieren wir auf die zunehmende Komplexität im Gesundheitswesen“, so Joachim Pawlik, Chef der Pawlik Group: „Durch die Verbindung von medizinischer Fachkompetenz und moderner Personal- und Organisationsentwicklung bieten wir Kliniken eine nachhaltige Unterstützung.“