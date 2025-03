Wien. Speedinvest und TU Wien wollen über neue Partnerschaft mehr Venture Capital in akademische Spin-offs bringen.

Eine neue Partnerschaft zwischen dem Risikokapitalgeber Speedinvest und der Technischen Universität Wien (TU Wien) zielt darauf ab, die Anzahl erfolgreicher Ausgründungen aus österreichischen Universitäten und Forschungseinrichtungen zu erhöhen. Die Initiative namens Noctua Science Ventures wurde im Rahmen der Spin-off Initiative des AWS ins Leben gerufen und bindet verschiedene österreichische Hochschul- und Forschungsakteure ein.

Venture Capital: Details zur Gründungsoffensive

Das Hauptziel von Noctua Science Ventures ist es laut den Angaben, Frühphasen-Investments in akademische Spin-off Unternehmen aus ganz Österreich zu tätigen. Dadurch sollen Forschungsergebnisse schneller in marktfähige Unternehmen überführt werden. Der Investmentfokus liegt auf Themen, die der österreichischen Forschung an Universitäten und Forschungseinrichtungen entspringen, insbesondere in den Bereichen Deep-Tech, Software & AI, Climate & Industrial Tech, Health Tech und Synthetic Biology.

Der Hintergrund: Österreich investiert im EU-Vergleich überdurchschnittlich in seine Forschungslandschaft und erzielt in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Biotech oder Quantencomputern Resultate von internationaler Bedeutung. Allerdings liegt das Land laut dem Redstone University Startup Index 2024 beim Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in erfolgreiche Startups um 50 Prozent unter dem EU-Durchschnitt.

Die Initiative will daher die Expertise eines der größten Seed-Investoren in Europa mit einer der führenden Forschungsuniversitäten weltweit verbinden. Während die TU Wien und ihre Partner Zugang zu vielversprechenden „Sciencepreneurs“ – so werden Unternehmensgründerinnen und -gründer mit wissenschaftlichem Background genannt – ermöglichen, bringt Speedinvest 14-jährige Erfahrung als Fondsmanager und bei Frühphasen-Investitionen ein. Noctua Science Ventures soll in Zukunft aber auch privaten Investoren die Möglichkeit bieten, sich an der Initiative zu beteiligen. Das Team wird von der TU Spinoff Factory aus tätig sein, einem derzeit entstehenden Innovationshub für universitäre und forschungsnahe Ausgründungen.