Wiener M&A Day am 7. Mai 2025 widmet sich der Energie

Events & Transaktionen. Der 2. Wiener M&A Day wird heuer den Fokus Energie haben. Der Event findet am 7. Mai statt.

Die Zahl der Unternehmenskäufe und -verkäufe befindet sich derzeit – bedingt durch die trübe Konjunktur – auf niedrigerem Niveau. Das bedeutet freilich nicht, dass das Thema nicht für Spannung sorgt. Die Veranstalter des ersten Wiener M&A Day 2024 zeigen sich in einer Aussendung mit der Premiere ihres Veranstaltungsformats jedenfalls zufrieden und kündigen eine Neuauflage an, mit spezifischem Branchenfokus.

Konkret laden die Kanzleien PHH, Brandl Talos, Freshfields, Kinstellar, Schoenherr, Wolf Theiss sowie die Universität Wien zum 2. Wiener M&A Day am 7. Mai 2025 in das Haus der Industrie. Gedacht ist der Event als Veranstaltung von Praktikern für Praktiker, heißt es dazu weiter: Im Fokus stehen diesmal die Energiebranche und ihre aktuellen Herausforderungen. Dem Thema will man sich durch Insights aus Energieunternehmen, Fachbeiträge zu regulatorischen und juristischen Herausforderungen sowie die Präsentation von Best-Practise Cases nähern.

Der M&A-Markt sucht nach Power

Die Energiewende brauche Visionen, aber auch Partnerschaften und Investments: Schon 2024 seien Investments in Erneuerbare Energien, neue Technologien und Energieprojekte ein Motor des M&A Markts gewesen – ein Trend, der sich 2025 fortsetzen könnte, wie es heißt. „Strategische Investitionen in erneuerbare Energieunternehmen und -projekte, Venture Capitals, Fusionen, Joint Ventures oder Übernahmen von Unternehmen sind gerade für den Energiemarkt wichtige Instrumente, um in dem kompetitiven und gleichzeitig stark regulierten Markt erfolgreich zu sein“, so Rainer Kaspar, Partner bei PHH Rechtswält:innen, Leiter des M&A Teams und einer der Initiatoren des Wiener M&A Days.

Zu den weiteren Organisatoren zählen: Uni-Professor Chris Thomale (Universität Wien), Horst Ebhardt (Partner Kinstellar), Konrad Gröller (Partner Freshfields), Christian Herbst (Partner Schoenherr), Florian Kusznier (Partner Wolf Theiss) und Roman Rericha, Partner bei Brandl Talos.

Die Teilnehmer

Dabei sind laut den Angaben weiters u.a: Christoph Appel, Syndikus Deutsche Telekom, Thomas Barth, Universitätsassistent Wirtschaftsuniversität, Veronika Böhm, Head of Transactional Risk Marsh Austria, Albert Birkner, Partner Cerha Hempel, Kai Fischer, Partner Cuatrecasas, Mario Gall, Partner EY Law, Gottfried Gassner, Partner Binder Grösswang, Konrad Gröller, Partner Freshfields, Gerhard Herrmann, Partner Baker McKenzie, Andreas Hoger, Partner Hengeler Müller, Jürgen Kittel, Partner Dorda, Klaus Kohlhuber, Leiter Beteiligungsmanagement EVN, Richard König, CEO Enery, Florian Kusznier, Partner Wolf Theiss, Alexandra Nagle, Managing Director DC Advisory, Christian Herbst, Partner Schoenherr, Alexander Rakosi, Partner CMS, Roman Rericha, Partner Brandl Talos, Olivia Schauerhuber, Leiterin Corporate Development Verbund, Elvira Schmid, General Counsel Mayr-Melnhof, Miriam Simsa, Partnerin Schoenherr, Farid Sigari-Majd, Partner Freshfields, Katja Tautscher, General Counsel OMV, Chris Thomale, Universitätsprofessor Universität Wien, Stefan Weileder, Partner Graf Isola, Venus Valentina Wong, Partnerin Wolf Theiss sowie Gerold Zeiler, Partner Zeiler.