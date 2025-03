BCG-Senior Partner Marcus Morawietz wird COO bei der Greiner AG

Industrie & Management. Marcus Morawietz wird mit 15. Mai 2025 neuer Chief Operating Officer (COO) der Greiner AG. Er war zuletzt Managing Director und Senior Partner bei der Boston Consulting Group.

Mit Wirkung zum 15. Mai 2025 hat der Aufsichtsrat der Greiner AG Marcus Morawietz (57) als Chief Operating Officer (COO) bestellt. Er war zuletzt als Managing Director und Senior Partner in der globalen Praxisgruppe Industriegüter bei der Boston Consulting Group (BCG) tätig. Neben Transformations- und M&A-Projekten lagen die Schwerpunkte seiner Arbeit bei BCG laut einer Aussendung in der Umsetzung von Wachstumsstrategien mit Fokus auf Vertriebs- und Produktionsoptimierung in der verarbeitenden Industrie.

Vor seiner Zeit bei BCG war Morawietz bei den Strategieberatungen Booz & Company / Strategy& und ATKearney sowie operativ bei Evonik, einem weltweit tätigen Chemieunternehmen, beschäftigt, wo er im Produktmanagement sowie in den Bereichen Operations und Forschung & Entwicklung gearbeitet hat. Marcus Morawietz studierte an der Technischen Uni München Chemie und schloss dort auch seine Promotion ab.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, mit Marcus Morawietz den Vorstand der Unternehmensgruppe mit einer Persönlichkeit verstärken zu können, die sowohl umfassende Industrieerfahrung als auch tiefes Methodenverständnis mitbringt. Er hat uns mit seinem strategischen Weitblick und gleichzeitig seiner operativen Prozesskompetenz im Bereich Commercial und Operational Excellence überzeugt“, so Dominik Greiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Greiner AG.

„Seine besonders umfangreiche Erfahrung mit Wachstumsagenden wird uns bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie unterstützen und uns helfen, das stabile Fundament der Gruppe weiter zu stärken“, so Saori Dubourg, Vorstandsvorsitzende der Greiner AG.