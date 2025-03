International Women’s Day: Baker McKenzie und BSH luden zu Event

Wien. Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie und BSH Advisors luden zu einem „Friday Morning Clubbing“ unter dem Motto „Cheers to us!“.

Die Anwaltskanzlei Baker McKenzie und BSH Advisors luden unlängst anlässlich des International Women’s Day Frauen aus Wirtschaft und Gesellschaft in den Purple Club in Wien. Das Event hatte ein ungewöhnliches Format: Unter dem Titel „Friday Morning Clubbing“ wurden an einem Vormittag in einem Nachtclub Paneldiskussionen organisiert.

Im Zentrum des Events stand das diesjährige IWD-Motto „#AccelerateAction“. Es referierten und diskutierten Natalie P. Christof (Christof Industries Global), Modedesignerin Lena Hoschek, Eveline Steinberger (The Blue Minds Company) und Carina Wolf (Ergo Versicherung) über Schlüsselmomente in ihrem Leben.

Die Statements

„Gleichberechtigung und Empowerment sind keine Themen für nur einen Tag im Jahr. Wir müssen 365 Tage im Jahr daran arbeiten Sichtbarkeit zu schaffen, Netzwerke zu stärken und echten Wandel voranzutreiben. Ich freue mich, dass wir mit der heutigen Veranstaltung dazu beitragen konnten“, so Sabine Schnabel, CEO von BSH advisors, die als Moderatorin durch das Event führte.

„Gerade in der Anwaltsbranche sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Bei Baker McKenzie setzen wir uns aktiv dafür ein Barrieren abzubauen und echte Chancengleichheit zu schaffen. Es geht nicht nur darum Erfolge zu feiern, sondern auch Rückschläge als Chancen zu begreifen und gemeinsam eine nachhaltige Veränderung voranzutreiben“, so Désirée Prantl, Partnerin bei Baker McKenzie.