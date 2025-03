Italienisches Luxusdesigner-Outlet startet in der Türkei mit WFW

Fashion & Finanzierung. WFW berät J.P. Morgan und die italienische SACE bei der Finanzierung des ersten Luxusdesigner-Outlet in der Türkei um 100 Mio. Euro.

Wirtschaftskanzlei Watson Farley & Williams (WFW) hat J.P. Morgan und SACE, eine direkt vom italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium kontrollierte Versicherungs- und Finanzgruppe, bei der Finanzierung des Designer-Outlets Florentia Village in Höhe von 100 Mio. Euro beraten. Es handelt sich dabei um eine der größten Immobilienfinanzierungen und das erste Designer-Outlet in der Türkei, so eine Aussendung.

Das Projekt

Das Projekt wird vom türkischen Projektentwickler Kalyon in Zusammenarbeit mit der italienischen RDM-Fingen Group und Gaw Capital entwickelt. Nach seiner Fertigstellung werde es eine Einzelhandelsfläche von ca. 175.000 m², ein Fünf-Sterne-Hotel und ein Entertainment-Center für Familien umfassen. Das Outlet befindet sich in der Nähe des Flughafens Istanbul und wird 2026 eröffnet.

Das Frankfurter Project Finance Team von WFW, das J.P. Morgan und SACE international beriet, wurde Partner Riko Vanezis geleitet, mit Unterstützung von Managing Associate Kathy Buenaventura, Associate Anindhya Shrivastava, Transaction Lawyer Alkistis Vallianatou und Trainee Carita Hui.

Der Mailänder Partner Mario D’Ovidio, unterstützt von Associate Giulia Chiarvesio, beriet in Fragen des italienischen Rechts.

Der Londoner Partner Patrick Smith betreute, gemeinsam mit Associate Louis Brunet, die Law Debenture Trust Corporation P.L.C. als Security Agent für J.P. Morgan und SACE.

Sieben Jurisdiktionen involviert

„Wir freuen uns, dass wir bei dieser hochkomplexen internationalen Transaktion beraten haben, die mit der Türkei, England, den Cayman Islands, Luxemburg, Italien, den Niederlanden und Singapur nicht weniger als sieben Jurisdiktionen umfasste“, so Riko Vanezis.