Klara Kastner ist neue Corporate-Anwältin bei Baker McKenzie

Wien. Klara Kastner (29) ist seit März 2025 Rechtsanwältin in der Corporate / M&A Praxisgruppe von Baker McKenzie.

Baker McKenzie setze damit auf interne Talente, so eine Aussendung. Kastner werde ab März 2025 als Rechtsanwältin in der Corporate / M&A Praxisgruppe tätig sein. Sie ist bereits seit 2020 Teil des Teams und bringe Expertise in den Bereichen M&A-Transaktionen, Private Equity, Reorganisationen und Kapitalmarkt-Transaktionen mit.

Die Laufbahn

Kastner startete ihre Laufbahn bei Baker McKenzie als Praktikantin während ihrer Gerichtspraxis und wurde im Oktober 2020 als Konzipientin übernommen. Im Jahr 2023 vertiefte sie ihre Kenntnisse im Private Equity Team des Londoner Büros der Kanzlei und absolvierte ein Secondment im Transactional Team eines Mandanten. Die gebürtige Oberösterreicherin studierte Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften in Graz und absolvierte ein Auslandssemester an der University of Exeter (UK) sowie ein WKO-Praktikum in New York.

Das Statement

„Wir freuen uns, mit Klara Kastner eine hochqualifizierte und engagierte Kollegin als Rechtsanwältin in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ihre umfassende Expertise und ihr tiefgehendes Verständnis für komplexe Transaktionen werden unseren Mandanten maßgeblich zugutekommen“, so Gerhard Hermann, Leiter der Corporate / M&A Praxisgruppe bei Baker McKenzie in Wien.