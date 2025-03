EQS Group: Neues Team und neuer Standort in Österreich

Webinar. Beim Webinar „Compliance-Update aus Wien“ hat die EQS Group den neuen Country Manager Alps, Sascha Meier, und den neuen Standort in Wien präsentiert.

Beim Webinar „Compliance-Update aus Wien“ ging es am 25. März 2025 um die aktuelle Aufstellung der EQS Group und ihrer Tools wie Compliance Cockpit in Österreich. Konkret hat Sascha Meier, bisher Chef der EQS Group in der Schweiz, als neuer Country Manager Alps die Agenden des Compliance Tools-Anbieters in Österreich und der Schweiz übernommen. Der bisherige Country Manager Österreich der EQS Group, Mirco Schmidt, ist zum Global Partnerships Director avanciert.

Neuer Country Manager und neues Büro

Auch geographisch gibt es Neues: Der Österreich-Standort der EQS Group ist vom 7. in den 1. Wiener Bezirk gewandert und befindet sich nun an der Adresse 1010 Postgasse 8b. Aktuell hat die EQS Group weltweit laut den Angaben rund 9.000 Kunden und etwa 800 Beschäftigte an 13 Standorten, darunter Österreich.

Ein wichtiges Thema werde auch heuer die Integration von Compliance Tools über die hauseigene Plattform EQS Compliance Cockpit sein: Die Bandbreite reicht von Integrigy Line (Whistleblowing) über Plichtmitteilungen und Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zu Lieferketten und der Genehmigung von Geschenken für Mitarbeiter u.a. Dabei werden auch KI-Komponenten sukzessive integriert.