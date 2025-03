Project Bonds finanzieren italienisches Solarportfolio, White & Case hilft

Frankfurt. White & Case berät einen Investor bei einer besicherten Anleihefinanzierung für das 198-MW-Solarportfolio der israelischen Ellomay Capital in Italien.

Wirtschaftskanzlei White & Case hat einen institutionellen Investor bei der besicherten Anleihefinanzierung in Höhe von 110 Millionen Euro für den Bau und Betrieb des 198-MW-Solarportfolios von Ellomay Capital in Italien beraten, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Ellomay Capital ist ein israelisches Unternehmen, das im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und an der New Yorker Börse und der Börse von Tel Aviv notiert ist. Die aktuelle Finanzierung werde vollständig durch vorrangig besicherte Anleihen (Project Bonds) erfolgen, die während der Bauphase in mehreren Tranchen von einer Tochtergesellschaft von Ellomay Luxembourg ausgegeben werden.

Diese Struktur mit mehreren Tranchen wurde entwickelt, um eine optimierte und schrittweise Finanzierung zu ermöglichen, die sich am Baufortschritt der Projekte orientiert, so die beratende Kanzlei. Die durch die Anleiheemission eingenommenen Mittel sollen innerhalb des Portfolios entsprechend des Finanzbedarfs für das jeweilige Projekt verwendet werden.

Die Finanzierung werde durch Projektfinanzierungssicherheiten und Cross-Stream-Garantien der Projektgesellschaften des Portfolios abgesichert; die Auszahlung werde für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beraten hat, wurde von Partner Florian Degenhardt (Hamburg) geleitet und umfasste Partner Stefano Bellani (Mailand), die Local Partner Matthias Grigoleit, Roland Arlt (beide Hamburg) und Pietro Magnaghi (Mailand) sowie die Associates Robert Bente (Hamburg) und Alessia Sommadossi (Mailand).