Rödl & Partner chinesische Todaytec beim Kauf der CALOR Gruppe

Stuttgart. Rödl & Partner hat Hangzhou Todaytec Digital beim Erwerb der deutsch-französischen CALOR Gruppe beraten.

Todaytec ist einer der weltweit führenden Beschichter für Thermotransfer-Folien, so eine Aussendung. Die Unternehmen der CALOR Gruppe wiederum – die Calor Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH mit Sitz in Baesweiler und REGMA Transfer Thermique SAS mit Sitz in Arques-la-Bataille – sind Hersteller, Beschichter und Ausrüster von Thermotransfer-Farbbändern.

Beide Unternehmen genießen einen hohen Bekanntheitsgrad und verfügen über umfassendes Know-how in der Beschichtungstechnologie, heißt es dazu. Durch die Akquisition festige Todaytec seine Präsenz in Europa und steigere seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.

Das Beratungsteam

Rödl & Partner hat Todaytec zu rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Aspekten beraten. Jiawei Wang, Leiter des Rödl & Partner China Desk, übernahm die Gesamtprojektleitung und führte die Verhandlungen auf Käuferseite. Claudia Geercken leitete die rechtliche Beratung, Melanie Köstler war für die steuerliche Beratung verantwortlich. Laurence Cuillier führte das französische Team, Christoph Hinz und Alexander Awan kümmerten sich um die finanziellen Aspekte.